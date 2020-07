En Islande, le président Johannesson réélu triomphalement

Élections

Gudni Johannesson a été réélu samedi avec plus de 92% des voix en Islande, où le président ne possède qu’un rôle essentiellement protocolaire.

Une tendance écrasante qui a été uniforme à Reykjavik et dans toutes les régions d'Islande. La participation ressort elle en baisse à 66,9%, contre 75,7% en 2016 lors de la première élection de Johannesson, et 69,3% en 2012.

Cette victoire démocratique avec un score quasi dictatorial avait été prévue par les sondages, qui créditaient ces dernières semaines le président sortant d'entre 90 et 94% des intentions de vote. C'est le deuxième score le plus élevé à une présidentielle en Islande.

«Je suis honoré et fier», a déclaré le vainqueur à l'AFP en marge de sa soirée électorale au Grand Hôtel de Reykjavik. «Pour moi, le résultat de cette élection est la preuve que mes concitoyens ont approuvé ma conception de cette charge. Et m'ont donné un mandat pour continuer à exercer mon rôle de la même façon que ces quatre dernières années», a-t-il commenté.

«Choix facile»

Dans le régime parlementaire de l’île nordique, le chef de l’État a un rôle essentiellement protocolaire. Un seul véritable pouvoir lui revient, et il est important: un droit constitutionnel de bloquer la promulgation d’une loi et de la soumettre à référendum.

Gudni Johannesson, plus jeune président élu depuis l’indépendance en 1944, a joui d’une forte popularité depuis son arrivée au poste en 2016. «Je crois que ça a été le choix le plus facile de ma vie pour voter. J’avais décidé depuis longtemps» a confié à l’AFP une de ses électrices, Ragnhildur Gunnlaugsdóttir, 47 ans. «Pourquoi changer quand c’est bien», abonde Helga Linnet, une autre électrice de 46 ans.

Fonction présidentielle plus active

Dans un pays où le gros des pouvoirs repose sur le gouvernement et l’actuelle Première ministre de gauche écologiste Katrin Jakobsdottir, l’opposant Jonsson voulait rendre la fonction présidentielle plus active, en utilisant par exemple davantage le référendum. Ce qui pour beaucoup serait une entorse à la tradition. «Je n’aime pas vraiment cela parce que le président en Islande a un rôle protocolaire et non pas politique», estime Audunn Gisli Arnason, un des électeurs interrogés par l’AFP en amont du vote.