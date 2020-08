Hockey sur glace

En NHL, un match a duré 6 heures et 13 minutes

L’acte I des play-off entre Tampa Bay et Columbus a pris fin dans la cinquième prolongation (3-2).

En NHL, l’acte I des quarts de finale de la Conférence Est entre le Tampa Bay Lightning et les Columbus Blue Jackets (3-2 ap) a débuté à 15h09 (heure locale) et s’est achevé à 21h22 dans la «bulle» de Toronto, mardi. Le joueur de centre albertain Brayden Point a obtenu le but de la victoire dans la cinquième prolongation, à cinq contre cinq, après 150’27 de jeu. Un goal que les hockeyeurs floridiens ont longuement célébré sur la glace de la Scotiabank Arena avant de regagner leur vestiaire.