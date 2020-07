En Pologne, un vote présidentiel sur le fil du rasoir

Election

Les Polonais doivent choisir entre Andrzej Duda , président populiste sortant, et le maire de Varsovie, Rafal Trzaskowski, un libéral europhile.

La Pologne a commencé à voter dimanche dans une élection présidentielle sur le fil du rasoir, entre un président populiste sortant et un libéral europhile qui veut rétablir les liens avec Bruxelles.

Le résultat de ce second tour de la présidentielle sera décisif pour l’avenir du gouvernement du parti conservateur et nationaliste Droit et Justice (PiS), que ses détracteurs accusent de faire reculer les libertés démocratiques acquises il y a trois décennies à la chute du communisme.