«En Suisse, on a fait preuve d’une trop grande légèreté»

Sneb 14.07.2020 à 12:59

Je ne vois pas comment on pourrait ne pas jeter la pierre a la ligue sur ce coup. Ils n'ont rien anticipe, rien prepare et agissent encore avec une grande betise actuellement en permettant aux clubs de decider de tester leurs joueurs ou non. Y compris les clubs ayant un cas positif (GC) ou ayant ete confronte au FCZ (Servette). C'est se moquer du monde et surtout de la sante des joueurs et de leurs proches. Leur role et d'assurer une competition juste et dans la securite. Ils ne font ni l'un ni l'autre et s'en moquent ouvertement. Une honte.