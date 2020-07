Enchères: record mondial pour une planche de Spirou

BD

Un dessin réalisé par Franquin en 1954 s’est vendu à presque 360 000 francs, samedi chez Artcurial à Paris.

On peut y apercevoir le Marsupilami, cet animal énigmatique et espiègle issu de l'imaginaire du Belge Franquin, suspendu à une liane, espionnant Spirou et Fantasio partis à sa recherche sur une pirogue au coeur de la forêt vierge de Palombie.