Encore un ratage complet dans la restauration

Espagne

Un pseudo restaurateur a défiguré une Vierge Marie d’une copie d'un tableau du XVIIe siècle. Des voix s’élèvent pour mieux cadrer le milieu.

Encore une restauration de tableau complètement ratée en Espagne. Il s’agit cette fois d’une copie de L'Immaculée Conception, la plus célèbre œuvre de Murillo, peintre baroque espagnol du XVIIe siècle. Selon le « Guardian », un collectionneur d'art privé de Valence l’avait confié à un restaurateur de meubles. Deux tentatives plus tard il a récupéré une Vierge Marie défigurée et méconnaissable. Ainsi qu’une facture de 1200 euros…

Dommages parfois irréversibles

Vice-présidente de l’Association professionnelle espagnole des restaurateurs et conservateurs, María Borja estime pour Europa Press que les ratés sont «malheureusement beaucoup plus fréquent qu’on ne le pense». A cause d’interventions de non-professionnels, souligne-t-elle, «les œuvres souffrent et les dommages peuvent être irréversibles.»