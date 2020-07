27.06.2020 à 08:39

Encore une offre «faramineuse» pour l’OM?

Football

L’Olympique de Marseille serait la cible d’une offre de rachat avec des fonds du Moyen-Orient «étatiques et privés», portée par le truculent Mourad Boudjellal.

par Sport-Center

De la poudre aux yeux pour les fans de l'OM? Keystone

A Marseille, les rumeurs de rachat, c’est comme les vagues de la Méditerranée. Ça s’en va et ça revient... Il y a quelques semaines, les bruits disaient que le prince saoudien Al Walid Bin Talal voulait s’offrir le club phocéen. Sans jamais que rien de concret ne vienne confirmer une éventuelle offre.

Ces derniers jours, les événements se sont encore précipités et ont fait les gros titres des médias français. Mourad Boudjellal, ancien patron du RC Toulon, qui a gagné trois titres de champion d’Europe sous sa présidence, assure être le «bras armé» d’un nouveau projet de rachat de l’OM avec des fonds du Moyen-Orient «étatiques et privés».

«J’ai été approché par un homme d’affaires franco-tunisien de première importance, qui portait des fonds du Moyen-Orient issus du pétrole, de l’eau, de l’énergie et qui souhaite faire une offre de rachat à Monsieur Frank McCourt (réd: l’actuel propriétaire américain)», a expliqué Boudjellal, qui s’est aussi intéressé au club de foot de Toulon et à au deuxième club marseillais, l’Athlético, dans un passé très récent. «Ils m’ont approché pour être le porteur de ce projet. J’ai donné mon accord.»

«Il m’a été demandé d’annoncer qu’une offre de rachat allait être effectuée à Frank Mc Court. Je fais ce qu’on me demande de faire. L’OM n’est pas un club comme les autres et il appartient au peuple! Ce timing est également dicté par mon devoir de transparence vis-à-vis du Sporting (réd: le club de Toulon)». Le propriétaire bostonien de l’Olympique de Marseille devrait être informé lundi ou mardi de cette offre, réalisée via la Banque Rothschild.

Les sommes articulées ont de quoi faire rêver les travées du Vélodrome. Le montant de 700 millions d’euros circule, avec dans le «tas» 300 millions pour le rachat du club en lui-même, 200 millions pour éponger d’éventuelles dettes, ainsi que la même somme à investir pour le prochain mercato d’été. On se demande toutefois comment il serait possible d’investir autant sur le marché des joueurs, pour un club récemment puni pour non-respect du fair-play financier...

L’homme derrière tout ça serait un certain Mohamed Ayachi Ajroudi, selon l’Agence France Presse. Wikipédia l’annonce comme «né le 22 décembre 1951 à Gabès, il est un homme d'affaires et homme politique franco-tunisien. Ingénieur et industriel concerné par la politique tunisienne, il préside le Mouvement du Tunisien pour la liberté et la dignité.» Il aurait même déjà de la concurrence. Selon un journaliste du Figaro, un oligarque russe proche de Vladimir Poutine avait fait une offre à Frank McCourt. L’Equipe, elle, parle d’un projet marseillais.

Décidément, même quand la Ligue 1 est stoppée à cause de la crise du nouveau coronavirus, on ne s’ennuie jamais sur le Vieux-Port... «La base du projet est de redonner une identité méditerranéenne à l'OM», a assuré un Boudjellal qui a mis pas mal de sa crédibilité dans la balance. Les fans, eux, resteront sans doute plus mesurés. Ils sont nombreux les «milliardaires de pacotille» à avoir tenté leur chance.