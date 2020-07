Enfant français jeté du Tate Modern: prison à vie pour l'accusé

Londres

La justice britannique a retenu la préméditation et la dangerosité de Jonty Bravery. À l'internement dans un hôpital spécialisé, c'est la prison qui a été préférée.

Préméditation et dangerosité

Dans ses motivations, la présidente de la cour a retenu la préméditation et la dangerosité de l'accusé. Elle a souligné la gravité des blessures dont souffre la victime, dont la vie «ne sera plus jamais la même».

«Ce que vous avez fait et la manière dont vous avez agi avant et depuis les faits prouvent que vous représentez et continuez de représenter un grave danger pour le public», a-t-elle souligné.

Par dessus la rambarde

Le 4 août 2019, Jonty Bravery avait poussé l'enfant, alors âgé de six ans, par dessus la rambarde de la plateforme d'observation du musée d'art moderne situé sur la rive sud de la Tamise. Le jeune garçon était retombé sur un toit du cinquième étage, une trentaine de mètres plus bas. Il a subi une hémorragie cérébrale et de multiples fractures, à la colonne vertébrale, aux jambes et aux bras.