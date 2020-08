Allemagne Enfant poussé sous un train à Francfort: procès ouvert

La justice allemande se penche ce mercredi sur l’acte d’un Érythréen domicilié à Zurich qui avait tué un garçon de 8 ans en le poussant devant un convoi en marche en juillet 2019.

Le 29 juillet 2019 au matin, l’accusé avait poussé sur les rails Leo, 8 ans, et sa mère, 40 ans, alors qu’un train entrait en gare de Francfort. L’enfant avait été tué sur le coup.

Un Érythréen domicilié à Zurich et souffrant de troubles psychiatriques comparaît mercredi devant la justice allemande pour avoir tué un enfant en le poussant devant un train en marche. Une affaire qui avait suscité un vif débat sur la sécurité dans le pays.

La Cour de Francfort devra déterminer si cet homme vivant depuis 14 ans en Suisse est responsable pénalement de ses actes. Il lui est reproché un meurtre, deux tentatives de meurtre et des blessures graves. L’accusation a requis son placement durable en psychiatrie. La décision de la justice est attendue pour le 28 août.

Le 29 juillet 2019 au matin, il avait poussé sur les rails Leo, 8 ans, et sa mère, 40 ans, alors qu’un train entrait en gare de Francfort. L’enfant avait été tué sur le coup, sa mère avait réussi à s’extirper des rails d’extrême justesse. Blessée et en état de choc, elle avait été transportée à l’hôpital.

Internement

Dans un communiqué, le tribunal de Francfort a d’ailleurs précisé: «Il existe des indices selon lesquels la capacité de discernement du suspect était abolie en raison d’une maladie psychique et selon lesquels il était donc pénalement irresponsable lors des faits». Le parquet a lui-même renoncé à un acte d’accusation proprement dit pour déposer une demande de placement durable en psychiatrie de l’Érythréen qui n’est pas formellement non plus qualifié d'»accusé».