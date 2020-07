Santé

Enfants moins vaccinés à cause du coronavirus

L’ONU s’inquiète d’une baisse alarmante du taux de vaccination des jeunes de moins de cinq ans dans le monde. La pandémie n’y est pas étrangère.

Avant l'apparition du coronavirus fin 2019, le taux de vaccination DTP3 (diphtérie, tétanos et coqueluche) et rougeole stagnait déjà à 85%, avec 14 millions d'enfants non vaccinés par an, essentiellement en Afrique, rappellent l'OMS (Organisation mondiale de la Santé) et l'Unicef (Fonds des Nations unies pour l'enfance).