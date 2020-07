Irak

Enlevée pour avoir manifesté, une Allemande est libérée à Bagdad

Après trois jours de captivité à Bagdad pour avoir participé à des manifestations anti-pouvoir, l’Allemande Hella Mewis est relâchée.

La directrice allemande d’un centre culturel à Bagdad, Hella Mewis, a été libérée et remise vendredi à son ambassade en Irak, après trois jours de captivité, ont indiqué les autorités des deux pays.

Disparitions mystérieuses

Hella Mewis, qui travaille à Bagdad depuis 2013, avait pris fait et cause pour les manifestations anti-pouvoir déclenchées en Irak en octobre 2019. Des dizaines de militants ont disparu, plus ou moins brièvement, l’ONU accusant des «milices» de ces disparitions forcées.