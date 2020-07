Enquête sur un «jeu» raciste aux urgences d’un hôpital

Canada

Les médecins et les infirmiers pariaient sur le taux d’alcoolémie des patients, en particuliers des autochtones.

«Souvent victimes de préjugés»

Médecins et infirmières doivent essayer de deviner le niveau d’alcoolémie des patients admis aux urgences et qu’ils pensent être d’origine autochtone, de façon aussi précise que possible. Le vainqueur est celui qui s’approche le plus du résultat exact, sans le dépasser.