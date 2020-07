16.06.2020 à 11:43

Enseignement à la maison: il n'y a eu aucune coordination

Romandie

Selon le Syndicat des enseignants romands (SER), la crise de la Covid-19 a montré un manque d'organisation entre et à l'intérieur des cantons.

Le Syndicat des enseignants romands (SER) a tiré un premier bilan de la crise du Covid-19 pour la formation en Suisse. Il demande de remédier aux difficultés et défauts constatés et de maintenir les investissements fédéraux et cantonaux afin que la qualité de l'enseignement ne baisse pas.

La crise du Covid-19 a envoyé élèves et enseignants à la maison durant plusieurs semaines. Du jour au lendemain, l'enseignement à distance, sans préparation, a été de mise, a rappelé Samuel Rohrbach, président du SER mardi devant la presse à Lausanne. Il n'y a eu aucune coordination entre les cantons concernant la durée de la fermeture des écoles, le début ou la façon dont mettre en place la continuité pédagogique, a-t-il relevé. Un manque d'organisation également constaté à l'intérieur des cantons et des directions d'établissement.

Face à cette situation peu claire, l'engagement et le professionnalisme des enseignants ont permis au système de se mettre en place. Cela a aussi été le cas lors du retour en classe, car, là aussi, «il y a eu autant de scénarios que de cantons», a-t-il souligné.

Equipement minimal

Pour le syndicat, les écoles doivent être prêtes à la rentrée pour réagir rapidement face à une éventuelle répétition de cette situation. Les cantons doivent préparer ensemble des scénarios tenant compte des avis des professionnels afin d'éliminer les différents problèmes rencontrés. Le SER a déjà pris langue avec les autorités pour travailler à leur mise en place.

Parmi ses revendications, le syndicat estime que les enseignants doivent être équipés au minimum d'un ordinateur portable fourni par l'employeur. Il en va de même pour les élèves à partir du 2e cycle. Sans cela, l'utilisation plus étendue ou généralisée du numérique à l'école sera un échec, note-t-il.

Les enseignants et les élèves n'ont en effet pas tous les outils de travail adéquats à disposition. La crise a révélé une fracture sociale en la matière. Certains élèves n'avaient que leur téléphone à disposition, a illustré M. Rohrbach. Et plus d'un enseignant a dû se transformer en informaticien pour aider enfants ou parents.

Difficultés pratiques

Le SER demande donc un concept d'équipement informatique coordonné au niveau romand, ainsi qu'une plate-forme d'échanges et de communication simple entre les écoles: pendant la crise, la multiplication des supports et des directives a compliqué la donne, tout comme la communication avec les élèves.

«Il a fallu créer des groupes WhatsApp, récolter les adresses courriel, faire du porte à porte», a décrit M.Rohrbach. «Chaque enseignant s'est débrouillé pour faire le maximum», a résumé Olivier Solioz, vice-président du SER. Selon le syndicat, seule une très petite minorité d'entre eux n'a pas répondu présent pendant la crise et des contrôles ont été effectués.

Ne pas perdre le travail effectué

Le SER veut également la création d'une formation de responsable technique au niveau romand, axée à la fois sur la technique et la pédagogie pour accompagner le plan d'action en faveur du numérique. Il souhaite aussi un responsable de la protection de la santé au travail dans les écoles.

Le syndicat demande par ailleurs à la Conférence de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin que le travail et les nombreux documents de toute nature créés par les enseignants pendant la crise soient sauvegardés, répertoriés et mis à disposition.

Ralentissement économique

Suite à la crise, les différents textes légaux, comme les mécanismes de frein à l'endettement, obligeront certains cantons à faire des économies. Le SER les appelle à signer un accord avec les partenaires sociaux, dans lequel ils s'engagent à ne pas baisser les salaires, à les revaloriser dans les cinq ans, tout en garantissant la qualité des services publics.

Concernant le manque d'enseignants, la situation n'est pas aussi grave qu'en Suisse alémanique où d'importantes pénuries ont été annoncées lundi. Elle est ponctuellement problématique, dans un canton, puis un autre, notamment pour l'allemand et les branches scientifiques, a noté M. Rohrbach. Des solutions sont trouvées en engageant par exemple des jeunes en formation.