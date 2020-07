Entrer à Bienne à 30 km/h, c’est nouveau et c’est contesté

20 commentaires

L'espace commentaires a été desactivé

Michel Gasser 15.07.2020 à 10:06 En circulant à 30kmh on roule au rapport inférieur, donc davantage de bruit, de pollution et de consommation de carburant. Mais pendant plus longtemps puisqu'on roule moins vite.

André Blanc 15.07.2020 à 09:47 Encore des élucubrations des roses-verts, avec les zones sans voitures, les déviations de trafic et la diminution endémique des places de parc. Ces partis sont en train de transformer nos villes en EMS. A force de ralentir le trafic, on oblige les conducteurs à circuler en n'utilisant que la 1ère et la 2ème vitesse, ce qui fait tourner les moteurs à plus haut régime et augmente la pollution. il en est de même avec tous les détours que les rues bouchées imposent à la circulation et la diminution des parcs qui obligent les automobilistes à tourner plus longtemps pour en trouver une. La création de pistes cyclables est disproportionnée par rapport au nombre d'utilisateurs également. Marre de ces imbécillités de technocrates écolos !