Coronavirus

De nombreuses places d’apprentissage supprimées en Suisse

Le nombre de places d’apprentissage a diminué en juillet en raison de la crise du Covid-19, indique une étude de l’École polytechnique fédérale de Zurich publiée ce jeudi.

Différences entre les professions

Il existe des différences entre les catégories professionnelles. Les places sont largement occupées dans la formation, le social, la santé, l’informatique, la planification et le tourisme, par exemple. En revanche, il restait en juillet de nombreuses places à pourvoir dans la plupart des professions de la construction et techniques, ainsi que dans la restauration et l’hôtellerie.