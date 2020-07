Criminalité

Environ 400 membres de la mafia vivent en Suisse

L’Office fédéral de la police a confirmé des estimations de la presse dominicale qui parle d’une vingtaine de cellules mafieuses sur le sol helvétique.

La Suisse pourrait bien abriter plus de membres de la mafia qu’estimé jusqu’à maintenant. Des experts italiens estiment qu’ils sont 400 à vivre en Suisse, un chiffre confirmé par l’Office fédéral de la police (fedpol) à Keystone-ATS.

La «NZZ am Sonntag» a cité dimanche ces estimations d’experts indiquant qu’il y a une vingtaine de cellules mafieuses comptant 400 membres en Suisse. Des chiffres qui pourraient même être en deçà de la réalité, a précisé un porte-parole de fedpol, soulignant le fait «qu’on ne voit pas tout».

Dans son rapport annuel 2019, fedpol indique avoir connaissance d’une centaine de membres, principalement de la Ndrangheta calabraise, mais aussi de la Cosa Nostra sicilienne et de la Camorra napolitaine, se trouvant en Suisse. Cela correspond à ce qui est observé concrètement dans les enquêtes et les analyses, a souligné le porte-parole de fedpol.

Proche de l’Italie

Les membres de la mafia sont principalement basés dans les cantons frontaliers du Tessin, des Grisons et du Valais, ainsi que dans les centres urbains et les agglomérations. «Ils sont en Suisse depuis des années, sont discrets, bien intégrés et ils ont un emploi», a déclaré le porte-parole.