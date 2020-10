Sommet sur la Syrie : Erdogan parle d'Idleb avec Poutine et Rohani

Un sommet axé sur la Syrie a réuni lundi à Ankara les présidents turc, russe et iranien pour stopper la guerre en Syrie.

Amnesty International a accusé lundi le régime syrien et son allié russe de «crimes de guerre», après avoir documenté 18 attaques menées au cours de l'année passée contre des écoles et des centres médicaux du nord-ouest de la Syrie. (10 mai 2020)

La Turquie, la Russie et l'Iran se sont engagés lundi à éviter une nouvelle détérioration de la situation humanitaire dans le bastion rebelle d'Idleb (nord-ouest de la Syrie) et d'y protéger la population civile. Ces promesses ont figuré dans un communiqué conjoint publié à l'issue d'un sommet à Ankara.

Les présidents turc Recep Tayyip Erdogan, russe Vladimir Poutine et iranien Hassan Rohani y soulignent «la nécessité de faire respecter le calme sur le terrain avec la pleine mise en oeuvre de tous les accords relatifs à Idleb», notamment celui conclu il y a un an par Ankara et Moscou. Cet accord a permis d'éviter une vaste offensive qui semblait imminente des forces du régime appuyées par la Russie.