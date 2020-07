Eric éliminé des «12 coups de midi» à sa 199e participation

TV

Le plus grand champion du jeu de TF1 part avec une cagnotte de 921 316 euros. Comment va-t-il les dépenser?

Coup d'arrêt pour Eric ce vendredi 19 juin dans «Les 12 coups de midi». Le candidat de 46 ans a été éliminé lors de sa 199e participation. Dommage pour lui de ne pas arriver au joli chiffre rond de 200. Mais le paysage audiovisuel français (PAF) avait déjà poussé un ouf de soulagement le 13 juin quand il était devenu le plus grand champion que le jeu de TF1 ait connu. Il tirait ainsi un trait sur les records détenus par Christian Quesada (193 participations et 809 392 euros ), condamné à 3 ans de prison pour corruption de mineur et détention et diffusion d’images pédopornographiques.