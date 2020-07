Et le Lausanne-Sport se remet à trembler...

Après l'annonce du cas positif à Grasshopper, les Vaudois sont inquiets. Le spectre d'un arrêt des compétitions plane à nouveau.

«Ce risque a toujours été présent mais c’est vrai qu’aujourd’hui, suite à ces deux cas positifs à Zurich et Grasshopper, le spectre d’un arrêt définitif des compétitions plane à nouveau, s'exclame Stefan Nellen, un vice-président du club vaudois plutôt irrité. Ce scénario nous aurions très bien pu l’éviter si les clubs de SFL et leur Comité avaient accueilli positivement notre proposition d’augmenter à douze le nombre d’équipes de Super League. Si nous devions en arriver à cette décision extrême de tout stopper, au lieu de n’avoir qu’une seule équipe déçue sur vingt (ndlr: GC ou Vaduz, 2es ex aequo au moment de l’interruption), nous en aurons bien davantage, même si j’imagine bien qu’une telle issue comblerait Thoune, Xamax et le FC Sion.»