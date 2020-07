Et si le test positif de Djokovic n'était pas dû au hasard?

Coronavirus

Le No 1 mondial de tennis a multiplié les bains de foule pendant l'Adria Tour, le tournoi qu'il a mis sur pied en Serbie et en Croatie. La preuve par les images.

11 juin. Ni Novak Djokovic (à g.) ni Alexander Zverev (à dr.) ne pensent à la distance sociale lorsqu'il s'agit de fêter un but.

11 juin. Avant le tournoi de tennis, les stars de la petite balle jaune se sont réunies pour former une équipe de foot et disputer un match amical.

25 mai. Conférence de presse d'avant-tournoi de Novak Djokovic à Belgrade. On ne peut pas dire que les journalistes respectent les distances sociales...

Le Bulgare Grigor Dimitrov a été le premier joueur de tennis à annoncer avoir subi un test positif au Covid-19, à son retour de l'Adria Tour, le tournoi-exhibition organisé par Novak Djokovic en Serbie et en Croatie. Il a été suivi par Borna Coric, Viktor Troicki et enfin Djokovic lui-même.

Mardi, le No 1 mondial a en effet confirmé dans un communiqué que lui et son épouse Jelena avaient également contracté le coronavirus et allaient se mettre en «quatorzaine», avant de subir un nouveau test en début de semaine prochaine.