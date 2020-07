Etats-Unis: Tante Jemima et Oncle Ben's devraient disparaître

Racisme

Ces deux personnages emblématiques devraient disparaître des rayons des supermarchés américains, ont annoncé les propriétaires des deux célèbres marques. Une refonte est en vue.

Les emballages des bouteilles de sirop d'érable Aunt Jemima et du riz Oncle Ben's sont visés par le mouvement Black Lives Matter.

Les retombées autour du mouvement Black Lives Matter n'en finissent plus. C'est maintenant le groupe Pepsico qui annonce vouloir renoncer à Jemima, une femme noire emblématique qui orne les bouteilles de sirop d'érable et les pancakes de Quaker Oats dans les rayons américains, depuis plus de 130 ans.