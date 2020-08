Amours perdues Ewan McGregor: son divorce va lui coûter un bras

Après vingt-deux ans de relation, l’acteur écossais et la Française Eve Mavrakis se sont enfin entendus sur les modalités de rupture de contrat de mariage. Pour lui, la perte sera énorme.

Ewan McGregor et Eve Mavrakis se sont unis en 1995, après s’être rencontrés sur le tournage d’une série TV. Lui était au tout début de sa carrière d’acteur, elle était chef décoratrice. De ce mariage sont nées trois filles plus l’adoption d’une petite fille de Mongolie. Et puis patatras: en mai 2017, c’est la séparation. Trois ans plus tard, en juin 2020, ils ont enfin finalisé leur divorce après avoir trouvé un accord financier dont on apprend aujourd’hui les détails.