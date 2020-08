Suisse

Exit ne veut plus de membres résidant à l’étranger

L’organisation d’aide au suicide va résilier l’affiliation de ses membres qui résident hors de nos frontières et ne veut proposer ses services qu’aux personnes habitant en Suisse.

Le nombre de personnes accompagnées dans la mort par Exit a légèrement augmenté l’an dernier: 1214 prises en charge ont été réalisées, soit 8 de plus que l’année précédente. Il y en a eu 862 en Suisse alémanique (-43) et 352 en Suisse romande (+51). L’âge moyen des personnes accompagnées était de 78,2 ans et 57% d’entre elles étaient des femmes. Plus du tiers de ceux qui ont sollicité l’aide de l’association alémanique étaient atteints d’un cancer en phase terminale (36%), puis venaient ceux souffrant de polymorbidité liée à l’âge (26%).