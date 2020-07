Humeur

Expulsions: quand l’UDC se plaint du peuple!

L’UDC sort la grande artillerie pour se plaindre qu’il y a trop peu d’étrangers condamnés qui sont effectivement expulsés. Mais le peuple suisse a tranché cette question en 2016.

Il demande que sa motion pour supprimer les cas de rigueur, acceptée par les deux Chambres, soit mise en œuvre par le Conseil fédéral. Un peu plus tard, c’est à l’UDC de communiquer sur le même thème avec sa virulence habituelle: «Nos lois précisent qu’il n’y a pas de place en Suisse pour des requérants d’asile déboutés, des criminels et des escrocs sociaux étrangers. Mais les tribunaux s’en moquent».

Mécanisme automatique rejeté en 2016

Qu’à cela ne tienne. Dix après son succès avec les étrangers criminels, l’UDC revient à ses premières amours pour retrouver le chemin des filets, comme on dit au football. Mais pour l’instant, le peuple qui s’est exprimé en 2016 a dit, assez clairement, qu’il ne voulait pas d’un mécanisme automatique de renvoi et que les juges se devaient d’apprécier la situation en fonction de la gravité et la situation humaine de la personne. C’est donc la loi qui est appliquée aujourd’hui. Et, jusqu’à nouvel avis, les étrangers sont encore des êtres humains, après tout. Même lorsqu’ils ont commis des infractions (et non pas toujours des crimes), ils peuvent prétendre à une sanction proportionnée.