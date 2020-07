Motocyclisme

Fabio Quartararo brise le signe indien

Le pilote français remporte enfin sa première course en MotoGP, 21 ans après Régis Laconi. Marc Marquez a chuté et s’est fracturé l’humérus.

Fabio Quartararo a remporté dimanche le Grand Prix d'Espagne de MotoGP, son premier succès dans la catégorie reine du sport moto et la première victoire d'un pilote français depuis Régis Laconi en 1999.

Le Niçois a devancé l'Espagnol Maverick Vinales, également sur Yamaha, à l'issue d'une course spectaculaire marquée par une fantastique remontée du sextuple champion du monde espagnol Marc Marquez (Honda) qui a fini toutefois par chuter lourdement.

«P..., c'est le plus beau jour de ma vie!», s'est exclamé Quartararo après l'arrivée. Il est, à 21 ans, le quatrième pilote français à remporter une épreuve de la catégorie reine après George Monneret en 1954, Christian Sarron en 1985 et donc Régis Laconi en 1999.

La folle remontée et la fracture

Parti en pole position, Quartararo a dû céder du terrain dans les premiers tours de la course, notamment face à Marquez et Vinales. Mais une erreur de Marquez, qui est sorti dans les graviers, puis une de Vinales lui ont permis de prendre la tête pour ne plus la quitter jusqu'à l'arrivée.