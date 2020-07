Face à la Covid-19, Miami distribue des masques à domicile

USA

Avec la remontée en flèche du coronavirus, des équipes donnent des sacs bleus remplis de matériel et d'une brochure explicative, aux habitants et aux automobilistes.

«Nous avons des masques!» crient des membres de l'équipe chargée de distribuer matériel de protection et gels désinfectants à domicile aux habitants du comté de Miami-Dade, dans le sud de la Floride, afin de les sensibiliser et d'endiguer la nouvelle poussée du Covid-19.

Rafael Asencio, ancien ouvrier dominicain, s'avance dans la rue. Il vit dans une maison modeste à Allapatah, un quartier défavorisé, situé entre la baie où vit une population aisée et l'aéroport de Miami.

Les six employés donnent des sacs bleus remplis de matériel et d'une brochure explicative, aux habitants et aux automobilistes curieux.