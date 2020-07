Facebook fera remonter les infos sourcées et documentées

News Feed

L'algorithme repérera quels articles sont basés sur des informations de première main. Le fil donnera toutefois toujours la priorité aux publications des amis.

Facebook ajoute un outil à son trousseau de lutte contre la désinformation: le réseau va désormais afficher en priorité les articles étayés, basés sur des informations de première main et écrits par des journalistes.

Quand différents articles seront publiés sur la même nouvelle, l'algorithme repèrera celui qui «est le plus souvent cité comme étant à la source de l'information» et le fera apparaître en tête, a annoncé mardi le géant des réseaux sociaux, qui tente de purger sa plateforme de divers contenus problématiques.

Priorité aux couvertures originales de l'actu

Facebook s'attaque dans ce cas à la propagation d'articles et vidéos ne visant pas à informer mais à tromper ou à piéger les utilisateurs, à des fins politiques ou financières. Souvent présentés de façon sensationnaliste, pour générer des «vues», des «clics» et des partages, ils peuvent avoir été produits par des fermes de contenus et peuvent se baser sur les reportages réalisés par des organes de presse ayant investi des ressources pour trouver les informations.