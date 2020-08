Réseaux sociaux Facebook prend des mesures contre les complotistes de QAnon

Les adeptes de cette mouvance pensent que le président américain Donald Trump viendra à bout d’un complot mondial et rendra le pouvoir au peuple.

«Nous avons vu croître des mouvements qui, même s’ils n’organisent pas directement de violences, célèbrent des actes violents, montrent qu’ils ont des armes et suggèrent qu’ils vont les utiliser, ou ont des fans susceptibles de comportements violents», explique le groupe californien dans un communiqué. Facebook s’attaque aussi à des «groupes anarchistes qui encouragent la violence dans les manifestations» et à des milices basées aux États-Unis.

Il a aussi pris des mesures pour réduire la portée de plus de 10’000 comptes sur Instagram et de près de 2000 groupes et 440 pages sur Facebook, comme limiter les recommandations, les rétrograder sur les fils d’actualité, les rendre plus difficiles à trouver, les empêcher de faire de la pub ou vendre des produits.