Facebook recommande le port du masque

Coronavirus

Alors que le président américain ne porte jamais de masque durant la pandémie, Facebook appelle à la prudence.

«Portez un masque pour aider à empêcher la propagation du Covid-19»: ce message va s’afficher avant tout autre sur Facebook et Instagram alors que les États-Unis comptent plus de 40’000 nouvelles infections quotidiennes à la maladie depuis plusieurs jours.

«Avec l’augmentation des cas de Covid-19 aux États-Unis, nous mettons une alerte en haut de Facebook et d’Instagram pour rappeler à tout le monde de porter un masque et leur signaler d’autres astuces liées à la prévention via notre centre d’information dédié», a fait savoir le géant des réseaux sociaux jeudi.