Symbole nazi: Facebook retire des pubs de Trump

Etats-Unis

Le réseau social a fait l’impasse sur des publicités de la campagne présidentielle de Donald Trump, utilisant un symbole nazi.

Donald Trump veut rempiler pour un second mandat.

Régulièrement accusé de laxisme vis-à-vis de Donald Trump, qui se répand sur les réseaux sociaux en messages électoraux et attaques frontales polémiques, Facebook a eu l’occasion d’intervenir jeudi contre des messages du président américain qui arboraient un symbole nazi presque unanimement condamné.

Le géant des réseaux sociaux a retiré des publicités publiées par la campagne électorale de Donald Trump. Elles qui s’attaquaient à l’extrême-gauche et affichaient un triangle rouge inversé, le symbole utilisé par les nazis pour désigner les prisonniers politiques dans les camps de concentration. «Nous avons enlevé ces posts et pubs parce qu’ils enfreignent notre règlement sur la haine organisée», a déclaré un porte-parole du géant des réseaux sociaux jeudi.

Symbole

Le triangle rouge apparaissait sur certains messages de campagne sponsorisés par le président américain, le vice-président Mike Pence, et la page de l’équipe de campagne «Team Trump» («équipe Trump»).

Le texte attaquait les «dangereuses hordes de groupes d’extrême-gauche» et appelait les internautes à signer une pétition contre les «Antifa» ou anti-fascistes, que le chef d’Etat a accusé, sans preuves, de causer des dégradations dans les manifestations contre les violences policières. Les nazis faisaient porter ce symbole aux prisonniers politiques de gauche.

Dilemme

Le débat sur la modération des publicités et propos politiques sur les plateformes agite les Etats-Unis depuis des mois, à moins de 140 jours de l’élection présidentielle.

Facebook autorise les pubs à caractère politique et refuse de soumettre les propos des candidats et élus à son programme de vérification de faits, dans l’intérêt du public à se faire sa propre opinion. Mais leurs messages restent soumis aux règles générales contre le terrorisme, l’apologie de la violence ou encore les fausses informations pratiques sur les scrutins. Cette approche n’empêche pas les dilemmes et controverses.