Facebook supprime des comptes liés à Jair Bolsonaro

Réseaux

Le réseau social continue à faire le ménage en supprimant des centaines de comptes accusés de désinformation.

Ce réseau d’action «inauthentique coordonnée» au Brésil se concentrait sur une audience domestique et, «même si les auteurs ont tenté de dissimuler leurs identités et coordination, notre enquête a trouvé des liens avec des personnes liées au Parti social-libéral» du président brésilien d’extrême droite ainsi qu’à l’entourage de Jair Bolsonaro lui-même et de ses fils Eduardo et Flavio, précise Nathaniel Gleicher, chargé de la politique de sécurité de Facebook.