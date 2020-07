Fauci dixit: «Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas»

Covid-19

Le membre de la cellule de crise de la Maison Blanche sur le coronavirus, appelle le gouvernement à changer d’approche dans sa lutte contre la pandémie.

Plus de tests, ou mais...

Les Etats-Unis font de plus en plus de tests (plus de 640 000 en une journée rapportés jeudi, selon le Covid Tracking Project) mais le nombre de cas confirmés augmente à un rythme encore plus élevé depuis quelques semaines. Des Etats très peuplés sont au centre de ce rebond. «Il faut qu’on trouve la pénétration des infections dans notre société», a dit Anthony Fauci. «La seule façon d’y parvenir est de ratisser large».