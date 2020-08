Canton de Berne

Fausses annonces d’emploi pour la mairie de Bienne

Les autorités de la ville ont dénoncé des fausses annonces qui ont paru dans la presse. Ceci alors que les Biennois doivent se choisir un nouveau maire le 27 septembre prochain.

Celle-ci rappelle que l’élection à la mairie aura lieu le 27 septembre prochain et qu’elle est le résultat d’un scrutin populaire et de débats politiques et non de fausses annonces d’emploi. Ce jour-là, 21 candidats se disputeront les cinq sièges de l’exécutif. Trois candidats veulent aussi déloger le maire sortant Erich Fehr (PS). de son fauteuil