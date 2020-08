Cyclisme Coup de gueule du père de Remco Evenepoel

Alors que son fils a été victime d’une chute horrifiante sur le Tour de Lombardie, le père de Remco Evenepoel s’insurge pour une meilleure sécurité des coureurs.

Difficile d’imaginer ce qu’a ressenti le père de Remco Evenepoel en regardant le Tour de Lombardie samedi. Durant la course, son fils a mal négocié un virage de la descente redoutée du «Muro di Sormano» et a terminé sa course par-dessus la barrière d’un pont. Le cycliste a fait une chute de près de 10 mètres, qui aurait pu avoir des conséquences bien plus lourdes.

Même si son fils est maintenant hors de danger, le rétablissement sera long et douloureux. Il souffre d’une fracture au bassin et effectuera sa convalescence à Herentals en Flandre. Et la reconstruction ne sera pas que physique, comme le souligne son père: «Il a vu ses objectifs s’effondrer un à un, d’abord par le Covid et maintenant par cette chute. De toute façon, il faudra l’aider. Nous et l’équipe sommes là pour le soutenir». Comme le reste du monde du cyclisme.