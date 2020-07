Football

FC Saint-Gall: l’extraordinaire but concocté par deux Genevois

Associé à Jérémy Guillemenot, André Ribeiro a été à la conclusion d’une action de manuel contre Lucerne. Il évoque son plaisir d’évoluer dans une équipe aussi ébouriffante.

Après deux matches nuls concédés contre Lugano (3-3) et Servette (1-1), Saint-Gall n’a cette fois pas fait les choses à moitié. Il y avait déjà 4-0 après moins de 50 minutes… Titularisé pour la premier fois de la saison (à la place du suspendu Demirovic), Ribeiro a participé à ce festival offensif en ouvrant la marque dès la 10 e minute à la suite d’un magnifique mouvement impliquant Jérémy Guillemenot, un autre Genevois - Saint-Gall en compte encore un troisième avec Vincent Rüfli.

Décisif contre Bâle en février

Un but au demeurant 100% genevois, tombé après un double une-deux initié au départ par Görtler. «Ce but reflète notre philosophie, explique son auteur, tout ce que l’on aime faire sur un terrain. On est en train de réaliser une saison énorme. Chez nous, il y a la volonté de ne pas laisser l’adversaire respirer. Je suis fier d’appartenir à cette équipe...»