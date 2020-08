il y a 38min

Tennis

Federer a fait le bonheur des enfants à Verbier

Le Bâlois a inscrit ses quatre enfants à l’école de tennis d’Yves Allegro et sa présence a ravi les participants.

par Emmanuel Favre

Surprise! Roger Federer s’est invité au « Advanced Tennis Camp » de Verbier. DR

A Verbier, les enfants qui ont suivi les activités du « Advanced Tennis Camp » ont pensé que , en 2020, Noël tombait exceptionnellement en août. En effet, lors de la dernière des quatre semaines du camp organisé par Yves Allegro, Cyril Cornu et Philippe Bruchez, les participants ont eu droit à la visite quotidienne de Roger Federer.

Le Maître et son épouse Mirka avaient en effet inscrit leurs quatre enfants pour la dernière semaine d’activités. « C’est presque par hasard que tout s’est mis en place, raconte Yves Allegro. Roger et moi avons un ami commun. Cet ami avait réservé une place pour son fils. Roger, qui ne faisait pas la tournée américaine, a trouvé qu’il s’agissait d’une bonne idée et m’a appelé pour me demander s’il restait des places. » Cela tombait rudement bien puisque, si les trois premières tranches de réservation étaient complètes, des cases demeuraient disponibles dans la quatrième.

‹‹Roger nous a accordé une confiance totale et n’a demandé aucun traitement de faveur›› Yves Allegro, entraîneur de tennis

Lundi dernier, Roger Federer a donc amené ses quatre enfants sur les courts de la station valaisanne. « Imaginez la surprise pour tous les jeunes présents, reprend Allegro. C’était génial. D’autant plus que Roger a été généreux de son temps, a discuté avec les entraîneurs et les enfants. » Et de préciser: « Il l’a fait tous les matins, nous a accordé une confiance totale et n’a demandé aucun traitement de faveur. »

Roger Federer a pris la pose avec Yves Allegro, Cyril Cornu et Philippe Bruchez . DR

De 9h à 17h, les jumelles Myla Rose et Charlene (11 ans) ainsi que les jumeaux Lennart et Leo (6 ans) ont joué au tennis, se sont essayés à la grimpe et ont pris leurs repas avec les autres participants, en toute simplicité.

‹‹On sent que les enfants de Roger sont des sportifs›› Yves Allegro, entraîneur de tennis

Mais Yves Allegro a-t-il décelé de futurs héritiers de la place de No 1 mondiale? « Ce n’est vraiment pas leur but. Pour eux, c’était avant tout de passer du bon temps et de faire du sport avec des copains . Mais les filles sont assez habiles dans leur manière de taper dans la balle et les garçons ont déjà une bonne coordination. On sent que ce sont des sportifs. »

Est-ce à dire que l’expérience sera renouvelée dans un an alors qu’il est déjà acquis que la 15e édition du camp aura lieu? Mystère…