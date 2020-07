Finale Ligure

Federer surprend les jeunes joueuses des toits de Ligurie

Leur partie de tennis acrobatique dans une Italie confinée était devenue virale. Le champion suisse est venu leur faire un petit coucou et a même échangé quelques balles sur leur terrain improvisé.

We Are Social, Milan

La vidéo de ce match de tennis acrobatique est rapidement devenue virale et a été visionnée par des millions de personnes à travers le monde. L’exploit n’a pas échappé au champion suisse qui, impressionné, a décidé de leur rendre une petite visite. Pas vraiment discrète au final, puisque la rencontre s’est rapidement transformée en une opération de communication sophistiquée, patronnée par Barilla, un des sponsors de Roger Federer. Embarquées dans l’imposant dispositif, Vittoria et Carola croyaient n’être au départ que l’objet d’une simple interview. Elles ne se doutaient pas que, tapi dans l’ombre, leur idole ménageait son entrée.

Beppe Tufarulo, We are Social

Le moment de stupéfaction et de joie passé, Vittoria et Carola ont eu la chance de réaliser un de leurs plus grands rêves: jouer au tennis avec leur champion préféré sur les mêmes toits qui avaient été le théâtre de leurs exploits. «Pour moi, la surprise a commencé au moment où j’ai décidé d’aller physiquement à Finale Ligure, raconte Roger Federer, parce qu’il a été même question de le faire ailleurs. Je leur ai dit ‹Salut› et j’ai attendu leur réaction: ça ne pouvait pas être plus mignon. J’ai trouvé qu’elles étaient absolument géniales. C’était un moment spécial dans ma carrière que de surprendre des jeunes fans comme j’ai pu le faire aujourd’hui».