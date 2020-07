Formule 1

Ferrari «beaucoup trop sous pression»

James Allison, l’ancien directeur technique de la Scuderia, pense que l’équipe italienne manque de vision à long terme. Une question de culture.

Huit ans chez Ferrari

Red Bull «déçu»

Pour toute l’écurie de Max Verstappen, c’est la consternation, même s’il faudra attendre de passer ce week-end hongrois - disputé sur un circuit lent, très différent de celui de Spielberg - pour se rendre compte de la vraie hiérarchie cette saison. «Nous n’avons pas été surpris de l’écart entre la Mercedes et nous, non. Nous avons été carrément déçus!», confirme Paul Monaghan, l’ingénieur en chef de l’écurie anglaise. «Cet hiver, on a fait un super boulot, avec des gens extrêmement compétents, pour concevoir une monoplace au top, poursuit-il. Sur la piste, on juge ensuite ce qu’on a fait face à nos adversaires… et c’est la douche froide! Bon, on était sur le podium de la deuxième course, en Autriche, mais nous étions loin en performance. A nous maintenant de travailler à fond pour combler l’écart.»