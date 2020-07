Fête des vignerons: «Je suis aujourd'hui à demi soulagé»

Vevey (VD)

Selon les comptes définitifs, le déficit de la manifestation s'élève finalement à 11,8 millions de francs, contrairement aux 15 millions longtemps annoncés.

Coup de pouce de l'Etat

Si la Confrérie des vignerons, organisatrice de la manifestation, a pu limiter les pertes, c'est grâce à l'aide du canton de Vaud et la contribution de prestataires de service et de fournisseurs. Et elle ne s'en cache pas: «Il est à noter que des remises ou rabais ont été consentis par de nombreux fournisseurs et prestataires. L'ensemble des prestations de sécurité susceptibles d'en bénéficier ont fait l'objet d'une exonération par l'Etat de Vaud».