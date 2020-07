Éditorial

FIFA et justice: de la schizophrénie helvétique

L’affaire du procureur Lauber fait ressortir les contradictions en Suisse face à la puissance des grandes fédérations sportives. Elles demeurent des vaches sacrées et malheur à qui les touche.

Le procureur de la Confédération Michael Lauber est aujourd’hui partout blâmé: pour sa prétendue arrogance, pour avoir menti sur ses rencontres avec le patron de la FIFA, Gianni Infantino, pour les vacances qu’il va prendre et finalement pour avoir échoué dans sa mission. S’il a certainement fait des erreurs pour en arriver là, il ne faudrait pas oublier que la tâche du procureur de la Confédération est parfois immense et face à la FIFA, elle s’annonçait forcément inégale.

Le choc à Zurich

Pour mémoire, tout a commencé par la demande d’entraide judiciaire américaine de poursuivre un certain nombre de fonctionnaires de la FIFA en 2015. Le 27 mai, la police fait une descente à l’Hôtel Baur au Lac à Zurich et arrête sept notables du football. C’est un choc! Un pacte de non-agression a été rompu… Le Ministère public de la Confédération ouvre alors une procédure pour gestion déloyale et blanchiment d’argent. Il soupçonne des irrégularités lors des attributions des Coupes du monde de football 2018 à la Russie et 2022 au Qatar. C’est le procès des années Blatter qui s’annonce avec fracas. Ce dernier échappe à la police, mais doit céder son fauteuil de président à Gianni Infantino, haut-valaisan comme lui.