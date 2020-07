08.07.2020 à 07:29

Fin de série pour le SLO

Football

Au Letzigrund, face à un GC convaincant, on a passablement parlé de penalties. N’est-ce pas, Madame l’arbitre?

par Sport-Center

Chagas s'est fait l'auteur d'un doublé, mardi soir face à Stade Lausanne Ouchy. Keystone

Bien sûr, les moyens et les ambitions (actuelles) sont différentes. Bien sûr, GC est, sur le papier, presque ce qui se fait de mieux en Challenge League, alors que Stade Lausanne Ouchy représente plutôt la bonne surprise de l’exercice. C’est le «petit» qui s’est rapidement adapté à sa nouvelle catégorie de jeu et qui, mieux, s’est bonifié au fil des semaines et des matches. Bien sûr toujours, GC, lancé dans son opération remontée sur le LS, ne pouvait pas se permettre de perdre des plumes dans son Letzigrund décoré de spectateurs en carton.

Bien sûr... Mais voilà, ces évidences ne doivent pas nous empêcher de se dire que si Mme Staubli avait été secondée par les images de la télévision et quelques experts ès gros plans au ralenti, elle aurait peut-être pu donner un penalty au SLO à la 14e minute. Ce qui, d’ailleurs, lui aurait évité de devoir avertir Ndongo, à l’origine et à la conclusion de cette rapide action sur la gauche qui allait se terminer avec une main baladeuse zurichoise. Pas penalty, mais jaune!

Amer

Puis, onze minutes plus tard, penalty (faute de Gaillard sur Chagas) et goal pour GC. Pas un hold-up, non, mais un arrière-goût amer au moment de la pause, ce d’autant plus que Ndongo encore (27e), Tavares (33e), Lahiouel (35e) et Perrier (38e) avaient rappelé que le terme abandonner ne faisait pas partie du vocabulaire de Stade Lausanne Ouchy.

Mais voilà, on peut avoir les meilleures intentions du monde, on peut montrer un certain culot (bonne entrée de Delley), on ne peut rien contre un adversaire cette fois plus fort, qui va bénéficier d’un deuxième penalty (Laugeois retient légèrement un adversaire), avant de régler l’affaire dans la foulée, qui précède un bijou de coup-franc signé Fehr.

A dix – deux cartons jaunes pour Laugeois -, le SLO s’incline pour la première fois depuis la reprise. Mais peut-être que si Madame Staubli, à la 25e minute...