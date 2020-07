16.06.2020 à 15:06

Florent Delay: «Ce n’était pas beau à voir»

Football

L’entraîneur des gardiens du Lausanne-Sport s’est cassé le péroné et luxé la cheville lundi matin. Opéré, il raconte son horrible blessure.

par Sport-Center

Lausanne-Sport

Un mauvais appui, une cheville qui tourne, une jambe qui se casse (péroné fracturé)… A 48 ans, sa carrière de footballeur derrière lui, Florent Delay ne pensait jamais vivre ça. Mais c’est ce qu’il a pourtant connu lundi matin, lors d’un banal entraînement du LS, alors qu’il était avec ses gardiens. Quand cela vous arrive, on dit que c’est la poisse, tombée en l’occurrence sous la forme d’une très méchante tuile.

«Alors que je courais, j’ai voulu prendre un appui pour tirer au but, raconte celui qui, depuis l’été 2011, s’occupe des portiers de la Pontaise. Ma cheville droite est restée bloquée dans le sol, le péroné a pété. Je me suis retrouvé avec le pied à 90 degrés de l’autre côté. Ce n’était pas beau à voir. Cela ressemblait à l’horrible blessure d’André Gomes, le joueur portugais d’Everton (ndlr: victime d’un tacle appuyé et surtout mal maîtrisé de Son Heung-min, le joueur de Tottenham en novembre 2019). Sauf que dans mon cas, je me suis fait ça tout seul…»

Très vite, les secours allaient s’organiser. «J’étais choqué. Un physio présent (ndlr: Antoine Brondel) a heureusement pu très vite me remettre la cheville dans l’axe.» Après un passage chez le toubib du club qui devait confirmer, radiographies à l’appui, l’étendue des dégâts, Delay a été opéré dans l’après-midi à la clinique de Montchoisi, à Lausanne. «Pour le moment, on m’a mis une attelle mais avant ma sortie de l’hôpital prévue ce mercredi, j’aurais droit à un plâtre de dernière génération.»

Privé de finale de Coupe en 2001

Durant sa carrière entre les poteaux, le Genevois, passé successivement par Carouge, Servette, Xamax, Sion et Yverdon avant de définitivement poser ses gants à la Maladière en 2006, n’avait subi qu’une seule grosse casse physique. «Alors que je jouais à Yverdon en 2001, je m’étais déchiré le tendon d’Achillle quelques jours avant la finale de la Coupe de Suisse contre le Servette de Lucien Favre. On m’avait opéré le jeudi, j’étais rentré à la maison le dimanche pour suivre la finale à la TV. J’en avais eu pour plus de sept mois de rééducation.»

Condamné aux béquilles ces prochaines semaines, Florent Delay ne pourra sans doute pas vivre de l’intérieur la promotion qui tend les bras à l’incontestable leader de Challenge League. En tout cas, pas comme il l'avait déjà imaginé. «Je fêterai la promotion autrement, avec mes béquilles. Je vais malgré tout rester dans l’entourage de l’équipe. Hormis l’entraînement des gardiens, je m’occupe aussi d’une partie plus administrative, comme la réservation des hôtels et des terrains d’entraînement.»

«Je ne suis pas là pour me plaindre»

Le blessé de la Pontaise refuse pour autant de s’apitoyer sur son sort. «Je relativise et je garde le moral, dit-il. Je ne suis pas là pour me plaindre. Il y a tellement de choses plus graves autour de nous.»

Ironie du destin, Florent Delay venait de prolonger son bail pour une saison supplémentaire aux Plaines-du-Loup. «J’avais resigné le 1er juin, heureusement…»