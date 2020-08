États-Unis

Floride: un shérif interdit à ses agents le port du masque

Un shérif du centre de la Floride a demandé à ses employés de garder le visage découvert au sein de son commissariat, malgré l’explosion des cas de Covid-19 dans son État.

Un shérif en Floride a ordonné à ses agents de police de ne pas porter de masques et en a interdit l’usage à l’intérieur de son commissariat, au moment même où l’État enregistrait un record de décès dus au coronavirus.

Il a également fait référence aux manifestations contre les violences policières qui ont secoué le pays après la mort de l’Afro-Américain George Floyd sous le genou d’un policier blanc. «À la lumière des récents événements et considérant le ressentiment et/ou la haine contre les forces de l’ordre dans notre pays aujourd’hui», les personnes entrant dans le commissariat devront, a-t-il écrit, ne pas porter de masque afin «d’assurer une communication claire et dans un but d’identification».