Suisse

Formation obligatoire pour les pilotes de drones dès 2021

Plusieurs durcissements de la réglementation européenne ont été introduits pour l’utilisation des drones, notamment l’obligation pour certains pilotes d’effectuer un test en ligne. La Suisse reprendra ces nouvelles règles dès l'année prochaine.

Test en ligne

De plus, les pilotes de la catégorie «ouverte» devront s'enregistrer et suivre un cours et un test en ligne. La loi actuelle ne prévoit pas de formation obligatoire: les cours et les examens se font sur base volontaire. Ces derniers ne seront pas reconnus.