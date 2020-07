Foyer de Covid-19: 1000 soldats déployés à Melbourne

Australie

Un millier de soldats vont être déployés suite à l'apparition d'un nouveau foyer épidémique à Melbourne. Ils seront affectés à la surveillance des voyageurs en quarantaine et apporteront un soutien logistique.

Hausse importante

Mme Reynolds a précisé que 850 militaires seraient affectés à la surveillance des voyageurs internationaux en quarantaine dans un hôtel, et que 200 autres fourniront un soutien logistique et médical aux centres de tests. L'armée est déjà mise à contribution pour surveiller les frontières entre les Etats et aider les services médicaux et d'urgences, notamment dans le Victoria.