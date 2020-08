Suisse

Frais de garde: le camp du «non» s’élargit

Le référendum de la gauche contre l’augmentation des déductions pour enfants s’attire des sympathies à droite. Un comité libéral dénonce une «arnaque»

Un comité libéral composé de PLR et Vert’libéraux dénonce une «arnaque» à 370 millions.

Le Parlement a adopté en septembre dernier une mesure visant à mieux concilier vie familiale et professionnelle et à lutter contre la pénurie de personnel qualifié. Les familles qui font garder leurs enfants dans une crèche pourront déduire 25’000 francs de leur revenu imposable sur leur feuille d’impôt.

Pénurie et pertes fiscales

Cette réforme provoquera des pertes fiscales importantes et n’améliorera pas la conciliation de la vie familiale et professionnelle, a lancé mardi à Berne devant la presse ce comité libéral composé notamment des conseillères nationales bernoises Christa Markwalder (PLR) et Kathrin Bertschy (PVL).