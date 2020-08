Niger

Français assassinés: «l’état d’urgence» élargi à Kouré

Le pouvoir nigérien a décidé lundi de «l’élargissement de l’état d’urgence» à deux préfectures dont celle de Kollo qui administre la localité de Kouré, où des humanitaires français ont été assassinés dimanche.

L’état d’urgence accorde des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui «d’ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit», selon les autorités nigériennes. Cet élargissement a été décidé à l’issue d’un Conseil national de sécurité (CNS) «extraordinaire» qui a été présidé par le président nigérien Mahamadou Issoufou, selon la télévision publique.

Le conseil a décidé de «l’élargissement de l’état d’urgence» à deux préfectures qui n’étaient pas jusqu’ici concernées par cette mesure imposée il y a trois ans à la région de Tillabéri, une vaste zone riveraine des «trois frontières» entre Niger, Burkina Faso et Mali, devenue un repaire des djihadistes sahéliens, dont l’État islamique au Grand Sahara (EIGS). Parmi ces préfectures figure celle de Kollo qui administre la localité de Kouré, une zone très boisée où vivent les dernières girafes d’Afrique de l’Ouest, à 70 km de Niamey.

«Suspension» à l’accès au site des girafes

L’état d’urgence est déjà en vigueur dans la région de Diffa (sud-est) proche du Nigeria théâtre d’attaques récurrentes de Boko Haram et l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), issu d’une scission de Boko Haram.

Les six Français, leur guide et leur chauffeur dont la plupart sont des employés de l’ONG Acted, ont été abattus par des hommes armés à motos lors d’une excursion touristique dans la localité de Kouré. L’attaque, dénoncée comme «terroriste» par Niamey et Paris, est la première ayant visé des Français dans ce secteur.