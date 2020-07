Francis Lalanne évincé de «Fort Boyard» à cause de son âge

TV

Le chanteur ne décolère pas: il ne pourra plus participer au jeu de France 2, car, selon lui, les assureurs ne veulent pas le couvrir.

«Quand j'ai demandé quand débuterait le tournage, on m'a dit que mon personnage ne serait pas dans cette saison, à cause des assurances. Elles refusent de prendre en charge le risque lié au Covid. Et par conséquent, comme j'ai 61 ans, je n'étais pas le bienvenu», a-t-il dévoilé au «Parisien».