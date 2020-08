Franck Dubosc: son spectacle fait un bide historique sur TF1

La première chaîne a diffusé samedi 8 août en prime time le dernier one-man-show de l’humoriste, baptisé «Fifty/Fifty». Il a attiré seulement 1,07 million de téléspectateurs en moyenne.

Un bide, un flop, un four. Bref, un échec. Samedi 8 août, TF1 s’est plantée royalement en misant sur la diffusion en prime time du dernier spectacle de Franck Dubosc. Non seulement « Fifty/Fifty » n’a pas fait le poids face à «Fort Boyard», mais la chaîne a terminé à la quatrième place des audiences , loin derrière France 3, France 2 et M6.