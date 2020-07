Fraude électorale: un suspect dans le viseur de la justice

Thurgovie

Un homme est suspecté d’avoir ôté une centaine de listes du PVL lors du dépouillement à Frauenfeld pour les remplacer par des listes de l’UDC. Il fait l'objet d'une enquête pénale.

Le Ministère public thurgovien avait déjà indiqué à la mi-mai que les soupçons de fraude électorale s’étaient renforcés au cours de son enquête technique. Dans un communiqué diffusé vendredi, il confirme ses conclusions intermédiaires en précisant qu’entre «au moins 86 et au plus 99 listes non modifiées des Vert’libéraux avaient été détruites et remplacées par des listes non modifiées de l’UDC».